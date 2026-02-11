Опозоренная невестка Елизаветы II ищет работу после изгнания из дворца

Сара Фергюсон и принц Эндрю попали в грандиозный скандал после публикации файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна. Принца обвинили в участии в изнасиловании и разглашении гостайны. В деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Подмочивших репутацию родственников король лишил всех титулов и выселил из 30-комнатного особняка под Виндзором, в котором они прожили больше 20 лет. Сара во время переговоров с Карлом III просила поселить ее в коттедж Аделаида, в котором сейчас живут принцесса Кейт принц Уильям. Но последний на такую наглость отреагировал резко. Уильяму заявил, что Фергюсон и Эндрю не принесли монархии ничего, кроме позора.

Не разжалобили сына короля даже намеки Ферги, что корги покойной Елизаветы II нуждаются в большом доме. Мать принцесс Евгении и Беатрис буквально стала бездомной. Как утверждает Daily Mail, Сара ищет работу, так как накоплений у нее никогда особо не было, невестка Елизаветы II привыкла жить на широкую ногу.

Друзья Ферги рассказали изданию, что она серьезно настроена найти себе дело по душе.

"Мне нужно вернуться к работе. Мне нужны деньги", — призналась Сара знакомым.

При этом Фергюсон ясно дала понять, что больше не желает видеть бывшего мужа. Якобы с Эндрю она оборвала все контакты и предпочитает держаться от него подальше.