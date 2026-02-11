Росавиация: "Россия" и "Северный ветер" корректируют полеты на Кубу

В связи со сложностями с заправкой топливом самолетов на Кубе авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и "Северный ветер" (Nordwind) внесли коррективы в программу своих полетов в аэропорты этой страны. Об этом Росавиация сообщила в своем Telegram-канале.

В частности, в ближайшие дни "Россия" выполнит несколько рейсов с загрузкой только на обратном направлении - из Гаваны и Варадеро в Москву - для вывоза россиян, которые в настоящее время находятся на Кубе. После этого перевозчик временно остановит полетную программу до изменения ситуации.

"Решение принято в интересах пассажиров", - сказано в публикации.

Также подчеркивается, что Минтранс и Росавиация держат ситуацию с перелетами между странами на особом контроле и поддерживают постоянный контакт с авиавластями республики.

"Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран", - добавили в ведомстве.