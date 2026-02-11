Пока вы не уснули: Песков о замедленииTelegram в зоне СВО и стрельба в анапском техникуме

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Песков высказался о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

В Кремле усомнились, что замедление мессенджера Telegram влияет на связь российских бойцов в зоне СВО.

Комментарии должны давать специалисты, в частности, Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредствам Telegram. Представить себе такое трудно и невозможно", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Минстрой отреагировал на возмущение россиян резким подорожанием ЖКУ

Цены на ЖКУ и корректность платежных уведомлений отслеживаются, «заявили» в Минстрое после жалоб россиян на резкий рост стоимости коммунальных услуг.

Ведомство заверило, что вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверяет обоснованность тарифов в сфере ЖКХ и отменяет незаконные повышения, а жилищная инспекция следит за расчетом стоимости коммунальных услуг, указываемой в квитанциях. Эти меры обеспечивают «недопущение превышения предельной платы граждан за ЖКУ», утверждают в Минстрое.

Названа одна из возможных причин стрельбы в анапском техникуме

© Новости Анапы/VK

Студент, устроивший стрельбу в техникуме в Анапе, мог страдать психическим расстройством. Об этом рассказала News.ru учащаяся образовательного учреждения.

По ее словам, знакомые стрелка говорили, что в последнее время тот стал «странно себя вести, дичь какую-то творил».

«Я не знаю, что думать. Просто в шоке. Это очень страшно, когда вдруг узнаешь, что в здании, где ты находишься, стрельба», — рассказала девушка.

«Такое не прощается»: началось «тихое возмездие» за генерала Алексеева

© Минобороны России

После покушения на первого замглавы Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева появились возмущенные разговоры о том, что Москва не отвечает Киеву зеркальными мерами. Как сообщает «Царьград», в действительности «тихое возмездие» уже началось.

Накануне источники заявили о ликвидации под Харьковом главного координатора дроновых атак ВСУ на Россию — подполковника СБУ Руслана Петренко. Он занимался планированием диверсионно-разведывательных операций в приграничье и указывал конкретные точки для ударов беспилотниками.

Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

Ни Украина, ни Россия не согласны с предложением Соединенных Штатов о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

По словам президента Украины, инициатива США будет обсуждаться в ходе нового раунда переговоров, который может состояться на следующей неделе, однако обе стороны украинского конфликта относятся к ней скептически.

«Радиостанция Судного дня» передала 19-е загадочное сообщение за день

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую СМИ называют «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала 19-е загадочное сообщение за день. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Новая активность станции была зафиксирована в 16:27 мск. По традиции, трансляция содержала набор букв и цифр, а также слова «Залпофирн», «Пользование».

«НЖТИ 26323 ЗАЛПОФИРН 0010 6367 ПОЛЬЗОВАНИЕ 7625 8531», — передала радиостанция.

Стало известно, почему Богомолов ушел в отставку

Режиссер Константин Богомолов ушел в отставку с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ под давлением профессионального сообщества. Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на пять источников из медиарынка и театральной сферы.

В свою очередь, театральный критик и автор блога «Слово Славы» Вячеслав Герасимчук считает, что на решение режиссера оказало влияние его встреча с сотрудниками Школы-студии МХАТ, во время которой он обозначил существующие проблемы, а ему «ответили соответствующей монетой», говорится в материале.

Собчак раскрыла, кто написал донос на комика Сабурова

Одним из доносчиков на комика Нурлана Сабурова оказался общественник и экс-директор запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией* (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Иван Жданов* (признан в РФ иностранным агентом).

Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Криминалисты нашли признаки убийства Курта Кобейна

Группа судебных экспертов выдвинула предположение, что смерть Курта Кобейна могла иметь насильственный характер, а не быть самоубийством. Об этом информирует Daily Mail.

Независимые криминалисты, возглавляемые специалистом Брайаном Бернеттом, провели повторное исследование материалов вскрытия и места происшествия. Они обнаружили признаки, указывающие на насильственный характер смерти.

Мать Гуменника обратилась к судьям на ОИ

Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена высказалась о судействе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит Odds.ru.

«Надеюсь, что судьи на Олимпиаде — самые лучшие и квалифицированные. Это сложная работа, и я желаю им здоровья, спокойствия и радости», — сказала Елена Гуменник.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно реализовал тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла.

