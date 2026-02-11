Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что политики в Европе не должны "царапать" двери Кремля, пишет LRT.

«Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению Науседы, слова глав стран Европы о переговорах с руководством Российской Федерации не добавляет солидности континенту.

В последние время лидеры стран Европейского союза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с российской стороной. В январе канцлер ФРГ Фридрих Мерц понадеялся на восстановление отношений и назвал Российскую Федерацию европейской страной. До этого к переговорному процессу с Москвой призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил заявление французского лидера как работу на публику.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять точки зрения друг друга, а не чтением нотаций, отмечал официальный спикер Кремля.