Верховная Рада в очередной раз показала свою не жизнеспособность, ведь теперь на заседания нардепы решили просто... Не приходить! Вот и голосовать некому...

Заседания Верховной Рады в последние дни проходят в полупустом зале. Ключевые вопросы, включая законы, необходимые для получения финансирования от МВФ и западных партнеров, а также кадровые назначения глав Минюста и Минцифры, даже не рискуют вносить в повестку, так как необходимого количества голосов просто нет.

При этом из-за невыполнения требования МВФ есть риск остановки соцвыплат на Украине. Как заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, страна находится «на грани финансовой катастрофы», подчеркнув, что без выполнения требований транша не видать, а расплачиваться снова будут простые люди.

Однако это не убедило членов Верховной Рады. Зато парламентом были приняты другие, куда более «важные» законопроекты. Например, депутаты приняли законопроект, разрешающий полиции в случае объявления обязательной эвакуации вывозить детей из зоны боевых действий или прилегающих территорий без согласия родителей. То есть украинские власти официально закрепляют полномочия принудительно изымать детей из семей, проживающих в прифронтовых зонах. Все, естественно, из-за необходимости обеспечения их безопасности.

Помимо этого, Рада приняла законопроект об установлении общенациональной минуты молчания и обращение к МОК с просьбой поддержать украинского скелетониста, который хотел выйти на соревнование в шлеме с символикой. В общем, решили по-настоящему насущные вопросы и проблемы.

Однако украинцам не стоит сетовать на «низкое качество» народных избранников в Верховной Раде, поскольку именно они отдали за них свои голоса. Об этом заявила депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова.

«Мы — плоть украинского народа. Каковы люди, такие и мы. Со всеми теми же недостатками», — подчеркнула парламентарий.

Даже тут виноват народ...