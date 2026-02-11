Китай пригрозил Тайваню

Официальный представитель по делам Тайваня при Госсовете Китая Чжу Фэнлянь заявила, что тайваньские власти столкнутся с серьезными последствиями в случае провокаций во время Китайского Нового года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Чжу.

Китайский Новый год, или Праздник весны, - главное событие в лунном календаре стран Восточной Азии. В 2026 году празднования начнутся 17 февраля и продлятся до 3 марта.

Во время брифинга Чжу один из журналистов заявил, что береговая охрана Тайваня сообщила о планах провести «операции по обеспечению безопасности» в период празднования Китайского Нового года. В ответ чиновница подчеркнула, что Праздник весны - самый важный для всего китайского народа.

По словам Чжу, руководство Тайваня столкнется с серьезным ответом Китая, если попытается «безосновательно спровоцировать конфликт» в этот период.