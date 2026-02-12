Швеция заявила об отправке истребителей Gripen для миссии НАТО в Арктике

В рамках миссии НАТО «Арктический часовой» шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии, заявили власти страны.

Министерство обороны Швеции объявило о намерении направить истребители JAS 39 Gripen для участия в миссии НАТО «Арктический часовой», пишет РИА «Новости».

Самолеты будут действовать в районах Гренландии и Исландии на первом этапе операции. В сообщении ведомства не указано точное количество истребителей, которые будут задействованы в миссии.

Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее сообщило о запуске операции «Арктический часовой» для укрепления военного присутствия альянса в Арктике. Шведское министерство обороны подтвердило, что страны альянса рассматривают этот регион как важный с точки зрения безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

Напомним, что Североатлантический альянс запланировал начать операцию Arctic Sentry на территории Гренландии в ближайшее время.