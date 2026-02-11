На Украине начали предлагать работу с возможностью скрыться от ТЦК

На украинских сайтах объявлений появились предложения по трудоустройству с возможностью скрыться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике). Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень хорошо подходит для человека, который в розыске у ТЦК. У нас закрытый и охраняемый участок, на который не так просто и зайти», — говорится в одном из объявлений.

Журналисты отметили, что авторы вакансий предлагают работу, в частности, в Житомирской и Киевской областях. Помимо охраняемой территории, соискателям также обещают бронь от мобилизации и «отсутствие проблем с ТЦК», следует из материала.

9 февраля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу сотрудников ТЦК на Украине выросло в 340 раз с начала 2022 года. Граждане жалуются на незаконное ограничение свободы, а также насильный характер мобилизации.