Конгресс пошел против Трампа: зарубежные СМИ о новом скандале в США

Палата представителей США отказалась продлевать правило, блокировавшее голосование по вводу тарифов президента Дональда Трампа. Это стало провалом для спикера Майка Джонсона, который запустил законопроект. «Известия» рассказали, что пишут западные СМИ по поводу скандала.

Законопроект отклонили 10 февраля. Против него проголосовали 217 законодателей, в том числе все демократы и три несогласных республиканца, а за — 214 представителей.

Как отмечает Financial Times, результаты голосования демонстрируют готовность законодателей все больше противостоять агрессивной торговой политике Трампа, которая «подрывает мировую торговлю и грозит ростом цен в США».

«Неспособность защитить тарифы Трампа от противодействия конгресса может подтолкнуть законодателей-демократов во главе с конгрессменом от штата Нью-Йорк Грегори Миксом к тому, чтобы уже в среду провести голосование по резолюции, блокирующей тарифы Трампа в отношении Канады», — пишет издание.

Axios в своей статье заявил, что республиканцы «устроили бунт», тем самым сорвав законопроект. Серьезные экономические проблемы, которые надвигаются на США всего за девять месяцев до промежуточных выборов, заставляют некоторых республиканцев в палате представителей беспокоиться из-за тарифов.

Politico подчеркивает, что поражение республиканцев «положило конец почти годичным усилиям» руководства Республиканской партии по защите своих членов от политически сложных голосований по тарифам. Отмечается, что избиратели устали от неопределенности, которую вызывает «любимый геополитический инструмент» Трампа.

Bloomberg считает, что уже в ближайшее время члены палаты представителей могут проголосовать по вопросу об отклонении некоторых тарифных мер Трампа. Демократы ухватились за пошлины как за ключевой пункт предвыборной кампании на промежуточных выборах, указывая на них как на фактор инфляции. Более того, Сенат, контролируемый республиканцами, уже публично заявил о своем несогласии с тарифной политикой, проголосовав в 2025 году за отмену чрезвычайных тарифов, а также пошлин на товары из Канады и Бразилии.