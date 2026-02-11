Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию издания Financial Times, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

В материале Financial Times отмечалось, что к такому решению украинский президент пришел на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые настаивают на скорейшем завершении конфликта. По информации издания, Киев начал планировать проведение сразу двух голосований – президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

Не очень понятна формулировка Financial Times о том, что на Украине готовится референдум «по любому мирному соглашению» с Россией. Получается, определенный договор уже должен быть. Но кто сможет его подписать с украинской стороны? У кого будут соответствующие полномочия? У условного Зеленского их нет. Соответственно, все, что бы он ни подписал, с юридической точки зрения можно очень легко поставить под сомнение. Позиция президента Украины нелигитимна уже давно – больше года. Но ведь и украинский парламент, мягко говоря, просрочен. Полномочия нынешнего созыва Рады тоже давно истекли. Да, при военном положении она может работать в ограниченном режиме, но вот с президентом там совсем беда… Financial Times вбросило информацию «широкими мазками», и к каждой строчке в публикации издания возникает множество вопросов. Не совсем ясно, в как будет разворачиваться ситуация, учитывая, что российская армия сейчас достаточно интенсивно продвигается вперед. Но, наверное, давление на режим Зеленского и лично на него приведет к какому-то результату. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Согласно данным Financial Times, американская сторона настаивает на проведении выборов и референдума на Украине в срок до 15 мая, напомнил эксперт. В связи с этим, по словам Мартынова, перспективы проведения президентских выборов и референдума на Украине будут ясны уже в ближайшее время.

«До 15 мая осталось не так уж и много. И если [президент США Дональд] Трамп действительно установил соответствующую временную рамку, то старт этих начинаний мы можем увидеть уже в ближайшие недели, ведь организация выборов и референдума занимает минимум два-три месяца. Если же не будет подготовки, то не будет и всего остального», - отметил специалист.

Политолог назвал проведение легитимных электоральных процедур на Украине «единственным путем для сохранения того, что осталось от украинского государства».

«И эти, подчеркну, легитимные электоральные процедуры должны проводится под международным наблюдением и международным контролем. Тут необходимо избежать каких-либо нарушений, инсинуаций, кривотолков и сомнений в легитимности. Только после этого будет возможно выстраивание новой украинской государственности - исходя из нынешних реалий, исходя из ошибок и откровенных преступлений в отношении украинского народа и украинской государственности, которые совершила шайка Зеленского, продолжающая контролировать власть на Украине и разрушать страну», - сказал Мартынов.

