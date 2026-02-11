Что происходит в мире сегодня: стрельба в канадской школе и землетрясение

В среду, 11 февраля, девять человек стали жертвами стрельбы в Канаде. В этот же день в Охотском море произошло землетрясение.

В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6

В акватории Охотского моря 11 февраля произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщили «Известия».

По данным газеты, подземные толчки зафиксировали примерно в 300 километрах от Магадана. Очаг землетрясения находился на глубине в 30 километров. По предварительной информации, на суше оно не ощущалось.

Девять человек стали жертвами стрельбы в Канаде

В результате стрельбы в канадском городе Тамблер-Ридж погибли девять человек и по меньшей мере 25 получили ранения, сообщает CBC. В школе были обнаружены тела шести жертв и тело человека, устроившего стрельбу. Еще два тела были обнаружены в доме, который, по мнению полиции, связан со стрельбой в школе.

Ученики школы рассказали, что им пришлось провести более двух часов взаперти за забаррикадированными дверями. Полицейские заявили, что им удалось установить личность стрелявшего, однако мотив преступления пока не установлен.

Австралийский сноубордист-олимпиец сломал шею

Австралийский участник Олимпиады-2026, сноубордист Кэм Болтон был доставлен вертолетом в Милан после перелома шеи на тренировке, сообщает ESPN. 35-летний спортсмен, выступавший на своих четвертых Олимпийских играх, получил травму во время тренировки перед соревнованиями по сноуборд-кроссу, а на следующий день проснулся с усиливающейся болью в шее.

Болтона отправили на обследование, которое выявило два перелома. Это уже четвертая травма в австралийской команде: фаворитка на медаль в фристайле Лаура Пил повредила колено на предолимпийских тренировках, а юная фристайлистка Дейзи Томас также получила травму колена при падении. Олимпийская чемпионка по сноубордингу в дисциплине хафпайп Мисаки Воган также не сможет выступать в ближайшие семь дней из-за сотрясения мозга.

Politico: больше половины британцев хотят отставки Стармера

Больше половины (52 процента) британских респондентов считают, что премьер-министр Кир Стармер должен уйти в отставку после новых разоблачений связей бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты нового опроса.

Еще 19 процентов респондентов считают, что Стармер должен остаться на своем посту, но его советники должны уйти в отставку. Из тех, кто призвал к отставке, 47 процентов заявили, что помимо скандала с Мандельсоном есть и другие причины для смены руководства страны.

Трамп задумал построить самую большую в мире триумфальную арку

Президент США Дональд Трамп хочет построить американскую версию парижской Триумфальной арки, но большего размера - Арку Независимости высотой 76 метров планируется возвести в честь 250-летия США (высота Триумфальной арки составляет 49,51 метра), сообщает CNN. Однако эти планы сталкиваются с противодействием и, вероятно, с юридическими препятствиями, подчеркивает телеканал.

Защитники исторического наследия предупреждают, что предлагаемое сооружение, которое планируется построить напротив мемориала Линкольна, закроет исторически значимые виды и может представлять опасность для авиаперелетов в расположенном неподалеку вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана.