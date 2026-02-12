Генсек НАТО назвал самую большую и сильную страну в мире

США являются «самой большой и сильной» страной мира. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны государств — членов Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«США — это самая большая и сильная страна в мире», — сказал он, объясняя, почему глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет не приехал в столицу Бельгии.

По словам генсека, это произошло, так как американцы «должны заниматься и другими регионами мира».