Журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за заявление о поражении Российской Федерации в конфликте на Украине.

«Они буквально живут в собственной альтернативной реальности», - поделился своей точкой зрения он.

Автор публикации назвал это узаконенной шизофренией.

В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер говорил о том, что назначение откровенной русофобки Каллас на должность главы дипломатии ЕС было целенаправленной провокацией.

В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. Сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран европейского объединения.