Совет Европы лишил иммунитета замешанного в деле Эпштейна экс-генсека

Бывший премьер-министр Норвегии и генеральный секретарь Совета Европы в 2009-2019 годах Турбьерна Ягланд лишен иммунитета. Решение СЕ принял в связи с начатым в отношении Ягланда расследованием в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила пресс-служба организации.

По распоряжению действующего генсека СЕ Алена Берсе в ноябре 2025 года было начато неформальное внутреннее административное расследование. Оно завершилось в январе 2026 года, по его итогам было рекомендовано снять иммунитет с норвежца.

Как сообщили в организации, Комитет министров Совета Европы снял иммунитет с бывшего генерального секретаря Турбьерна Ягланда по просьбе норвежских властей. В Осло намерены возбудить уголовное дело по обвинению в коррупции с отягчающими обстоятельствами. Как ранее выяснили норвежские СМИ, Ягланд регулярно общался с Эпштейном - в частности, в 2014 году планировал вместе с семьей посетить личный остров финансиста, передает ТАСС.