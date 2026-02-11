Киев может направить в Москву делегацию для участия в переговорах по урегулированию конфликта между странами. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в украинском СМИ, ссылаясь на собственные источники.

— Украинскую делегацию отправят прямо в Москву, чтобы ускорить переговоры: из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант, — цитирует материал издания РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что первоначальный мирный план американского президента Дональда Трампа сильно изменили из-за влияния Украины и Евросоюза.

Объединение, в свою очередь, готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией. Один из них заключается в предоставлении Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в Евросоюз, а также немедленный доступ к некоторым правам членства.

По словам американского политолога Гилберта Доктороу, после переговоров с Россией в Абу-Даби у украинского лидера Владимира Зеленского наблюдались странные реакции — он выражал ярость и настаивал на переносе встреч в другое место.