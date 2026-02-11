Бывший председатель Совета Безопасности ООН, сингапурский дипломат Кишор Махбубани заявил, что европейские страны пытаются «унизить» Россию, но им придется признать нереалистичность своего плана. Комментарий эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Махбубани считает, что украинский кризис затянулся, так как страны Европы подталкивают украинцев к «ненужному противостоянию» с Россией. По мнению экс-главы Совбеза ООН, европейцы очень боятся, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп заключат соглашение.

Дипломат подчеркнул, что европейцы пытаются помешать этому соглашению. По его мнению, это демонстрирует «отсутствие мудрости».

«Когда президент Трамп решил встретиться с президентом Путиным на Аляске в 2025 году, европейцам <…> стоило бы всем сесть в самолет и сказать: «Президент Путин, мы тоже летим вместе с вами», - заявил Махбубани.

По его мнению, европейским властям в любом случае придётся смириться с тем, что они будут соседями России «не только следующие сто лет, но и следующую тысячу лет».

«И идея, что Россию можно унизить и заставить принять условия, подрывающие ее национальные интересы, просто нереалистична», - заключил дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западным странам не следует «унижать» Россию, чтобы работа по дипломатическим каналам осталась возможной после прекращения украинского кризиса. Макрон подчеркивал, что Россия остается частью Европы и все хотят, чтобы диалог возобновился «в какой-то момент».