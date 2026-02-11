Обзор иноСМИ: «необычное» оружие России и новая угроза для Украины

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия испытывает необычное устройство против украинских дронов»

В России представили устройство, использующее вращающиеся тросы для сбивания беспилотников в воздухе. Это устройство - новейшее нестандартное оружие в украинском конфликте, пишет британская газета The Telegraph. Оно запускается двигателем, расположенным внутри бронированной машины, и имеет четыре вращающихся диска, каждый из которых снабжен примерно девятью или десятью похожими на спагетти стальными тросами. Прототип, установленный на многофункциональной робототехнической платформе «Курьер», был показан в эфире российского государственного телевидения.

Устройство веерообразной формы основано на концепции борьбы с беспилотниками, запатентованной российскими военными более двух лет назад. Она предназначена для отражения атак вражеских беспилотников до того, как они смогут нанести удар по транспортным средствам. Устройство проходит испытания в Запорожской области, подчеркивается в статье. По мере вращения диски приводят в движение «вентилятор с тросами». Когда FPV-дрон с видом от первого лица пытается атаковать, тросы либо сбивают его, либо меняют его курс. The Telegraph отмечает, что конструкция была впервые запатентована Россией в декабре 2023 года как средство защиты бронетехники от снарядов, приближающихся сверху.

«Лимиты трехсторонних переговоров по Украине»

Переговоры России и Украины при посредничестве США, вероятно, продолжатся и приведут к «ограниченным шагам по укреплению доверия». Однако они вряд ли помогут урегулированию в ближайшее время, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на американских аналитиков. По их мнению, продолжающееся участие России в возглавляемом США мирном процессе отражает тактические усилия по управлению санкционными рисками и проверке влияния США на Киев, а не отказ от военных целей. Москва осознает, что срыв переговоров может привести к новым санкциям со стороны США, ужесточению механизмов контроля над существующими мерами или усилению военной поддержки Украины, считают аналитики. В то же время Москва, похоже, намерена проверить, насколько сильно Вашингтон готов давить на Киев, чтобы тот отказался от территориальных претензий.

Кремль стремится представить себя ответственным участником процесса, чтобы предотвратить дальнейшее санкционное давление, подчеркивают аналитики. Москва также использует формат переговоров в Абу-Даби для достижения своей давней цели - перевода переговоров в преимущественно российско-американский канал и отстранения Европы - главного спонсора Киева - от дипломатического процесса. Хотя дипломатические контакты, вероятно, продолжатся, их влияние останется ограниченным, считают аналитики. Трехсторонние переговоры, скорее всего, останутся в основном техническим форматом, служа площадкой для изучения потенциальных механизмов прекращения огня и мониторинга, которые могут быть активированы в случае принятия политического решения о прекращении боевых действий. По мнению аналитиков, мирное урегулирование может быть принято не раньше конца 2026 года.

«Брюссель готовит новые санкции. Две страны против»

ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России в феврале. Хотя Словакия и Венгрия до сих пор были наиболее яростными противниками новых ограничений, на этот раз свои возражения выразили Греция и Мальта, пишет польский портал Interia. Правительства этих стран против предложения заменить существующие ограничения цен на российскую нефть полным запретом на предоставление услуг, необходимых для ее транспортировки. Афины и Валлетта опасаются, что это нанесет ущерб европейскому судостроительному сектору и приведет к росту цен на энергоносители.

Греция и Мальта запросили дополнительные разъяснения относительно контроля за продажей судов и санкций в отношении иностранных портов, занимающихся перевалкой российского сырья. Компании из этих стран давно участвуют в мировой индустрии транспортировки топлива, что объясняет их несогласие с ужесточением регулирования логистических услуг. Греция и Мальта в прошлом блокировали попытки дальнейшего снижения ценового потолка на российскую нефть. Принятие 20-го пакета санкций, как и всех предыдущих, требует единогласного одобрения со стороны всех государств-членов ЕС.

«Позволит ли Европа уничтожить свой автопром?»

Европейская автомобильная промышленность испытывает растущее давление со стороны Китая, и европейские автопроизводители неуклонно теряют долю рынка в пользу конкурентов из КНР, пишет Washington Examiner. Политическому руководству Европы следовало предвидеть этот вызов и принять меры для защиты внутреннего автомобильного сектора, считает автор статьи. На протяжении десятилетий европейские автопроизводители доминировали на мировых рынках благодаря инженерному совершенству, мощным брендам и мастерству в разработке двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Теперь их лидерство оказалось под угрозой. Китайские автопроизводители стремительно превратились из нишевых экспортеров в крупных конкурентов в Европе. Сегодня на долю китайских автомобильных брендов приходится примерно десять процентов европейского авторынка - по сравнению с всего лишь тремя процентами два года назад. Этот рост представляет собой один из самых быстрых в современной автомобильной промышленности.

Европейские автопроизводители ощущают последствия. Компания Stellantis, владеющая такими культовыми брендами, как Fiat, Peugeot и Maserati, недавно сообщила о колоссальных убытках в размере 26 миллиардов долларов. Mercedes-Benz, долгое время являвшийся синонимом европейской автомобильной роскоши, также сталкивается со снижением продаж по всему континенту. Более 30 лет назад Китай принял национальную промышленную стратегию, направленную на доминирование в мировом производстве, включая автомобильный сектор. К 2026 году эта стратегия увенчалась успехом. Китай производит около 35 процентов всех промышленных товаров мира, что примерно вдвое больше, чем доля США. Главное преимущество Китая заключается в производстве электромобилей. Страна доминирует в мировом производстве аккумуляторов, которые являются самым дорогим компонентом электромобилей и гибридов. По мнению автора статьи, Европа еще может спасти свой автопром, если снизит налоги на бизнес и позволит спросу определять темпы перехода от ДВС к электромобилям.

«Еще один важнейший для Киева элемент под угрозой»

В последние месяцы украинские железнодорожные узлы и железнодорожная инфраструктура сталкиваются с серьёзными проблемами, сообщает CNN. Логистические пути ВСУ оказались под угрозой. Телеканал отмечает, что многие солдаты ВСУ, находящиеся в Донбассе, отправлялись в отпуск на поездах из важных транспортных узлов - Краматорска и Славянска. Но по мере приближения линии соприкосновениями к обоим городам, украинское железнодорожное сообщение с ними было прекращено.

CNN подчеркивает, что железнодорожная линия между Киевом и польской границей использовалась для перевозки десятков иностранных лидеров в украинскую столицу во время конфликта, а также для поездок Владимира Зеленского и его министров за рубеж. Коммерческие авиарейсы на Украину и из страны по-прежнему не осуществляются.