Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — воинствующий политик, который за последние два года «напал на семь стран» Ближнего Востока, а последней стал Катар — союзник США, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Очевидно, ему не нравится мир. Ему не нравится дипломатия. Он поджигатель войны. Посмотрите: только за последние два года он напал на семь стран в нашем регионе. Можете в это поверить? Семь стран. И последней была Катар — союзник США, друг США и Запада. У него в голове нет другого решения, кроме войны. И это должен понять каждый. Он изо всех сил пытался втянуть Соединённые Штаты в войну с Ираном. И однажды ему это удалось — результатом стала катастрофа. Они потерпели неудачу», — сказал министр.

В январе президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана. Такие же контакты у Путина состоялись с властями Ирана.

Разговор состоялся после того, как Нетаньяху, предположительно, попросил Путина передать Тегерану сообщение, что Израиль не намерен нападать на Иран.