Лэрри Джонсон: Еврейские спонсоры Трампа дожмут его до объявления войны Ирану

Известный американский политический эксперт, экс-сотрудник аналитической службы ЦРУ Лэрри Джонсон в своей колонке на сайте «sonar21» изложил свое мнение по поводу готовящегося нападения США и Израиля на Иран. Мы приводим его рассуждения с некоторыми сокращениями.

«Давление на Дональда Трампа с целью нападения на Иран усиливается. Помимо авианосной ударной группы США, дислоцированной в Аравийском море к югу от Ирана, США мобилизуют в регионе значительное количество авиационной техники – в основном истребители F-35.

Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что премьер-министр Израиля Нетаньяху перенес свою поездку в США на неделю раньше. Его прибытие планировалось на 18 февраля, но по его просьбе встречу перенесли на 11 февраля. К чему такая спешка?

Первую подсказку мы получаем из израильской прессы… Сионистские СМИ описывают предстоящий визит Нетаньяху в Соединенные Штаты как срочную, важную поездку, посвященную политике в отношении Ирана, на фоне недавних непрямых переговоров между США и Ираном в Омане и продолжающейся региональной напряженности.

В материалах крупных изданий (Times of Israel, Jerusalem Post, Haaretz и других) по состоянию на 8-9 февраля 2026 года выделен ряд ключевых моментов.

Главная тема обсуждения – переговоры между США и Ираном, при этом Нетаньяху стремится добиться более широкого соглашения, включающего ограничения на баллистические ракеты Ирана, запрет на поддержку марионеточных группировок (например, «Хезболлы», хуситов) и другие угрозы, выходящие за рамки только ядерной программы, о которой идет речь в Омане.

При этом израильские издания указывают на то, что Нетаньяху хочет получить гарантии того, что Вашингтон учтет опасения Израиля в отношении безопасности. Некоторые источники утверждают, что он может представить или обсудить потенциальные планы нападения Израиля, если Иран пересечет «красные линии» в вопросах ракетно-ядерного оружия.

Сообщается, что израильские представители оборонного ведомства проинформировали своих американских коллег о том, что иранская ракетная программа представляет собой экзистенциальную угрозу, и Израиль готов к односторонним действиям в случае необходимости.

Визит состоится вскоре после непрямых переговоров между США и Ираном, прошедших 6 февраля в Омане, к которым Израиль относится скептически. СМИ отмечают стремление Тель-Авива расширить повестку дня за пределы одних лишь ядерных вопросов, тогда как Трамп уверен, что и более узкого соглашения может быть достаточно.

В репортажах это преподносится как попытка Нетаньяху повлиять на американскую дипломатию, чтобы она соответствовала интересам Израиля, особенно после недавних санкций США против Ирана после переговоров в Омане.

Встреча США и Ирана на прошлой неделе вызвала волну сионистской паники. Пишут, к примеру: «Иранская стратегия – это тактика «обхода пути». Они соглашаются только на «мирные» намерения, ведут торг неделями, а затем посылают американцев куда подальше. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал переговоры в Омане «хорошим началом» именно поэтому».

А ведь действительно – всё так и было. Во-первых, иранцы ясно дали понять, что не будут обсуждать ничего, кроме ядерной проблемы. Не может быть никаких разговоров о ракетах или о внутренних делах – то есть о протестах и ​​репрессиях режима. Более того, иранцы заявили американской делегации, что не будут обсуждать свое право на обогащение урана или говорить о вывозе уже обогащенного урана из страны.

Отмечу, что президент Путин уже сказал Арагчи, что Москва примет иранский уран, если это будет частью какой-либо сделки, хотя он все равно будет принадлежать Ирану.

Настоящая трагедия заключается не только в неспособности американцев ограничить иранскую ядерную программу. Главное – это требование США начать переговоры только при условии принятия Ираном его первоначальных условий, сетуют израильские СМИ.

С их точки зрения отказ от решения важнейших вопросов, особенно судьбы иранского народа, – огромная ошибка. Это даже хуже, чем предыдущее заявление администрации Трампа о том, что США не стремятся к смене режима в Иране, что фактически обеспечило муллам огромную победу без каких-либо издержек.

По сути сейчас Дональд Трамп сталкивается с беспрецедентным и огромным давлением со стороны своих сионистских сторонников, требующих нанести удар по Ирану.

Я не знаю, произойдет ли нападение на этой или следующей неделе, но политическое давление со стороны еврейских спонсоров Трампа накалено до предела и не показывает признаков ослабления.

Последняя встреча Трампа с Нетаньяху 29 декабря была координационной сессией по попытке разжечь «цветную революцию» в Иране. Эта попытка провалилась. Я считаю, что главная нынешняя цель Биби – заставить Трампа первым нажать на курок в отношении Ирана».

Перевод Алексея Пескова