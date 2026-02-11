Алиев рассказал об агрессивной кибератаке на Азербайджан из «известного источника»

В 2025 году Азербайджан подвергся хорошо организованной и агрессивной кибератаке. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, передает издание Minval.

Азербайджанский лидер отметил, что источник кибератаки известен, однако не стал его раскрывать. По его словам, после инцидента власти страны приняли необходимые меры для ее защиты от подобных угроз.

10 февраля с официальным визитом в Азербайджан прибыл вице-президент США Джэй Ди Вэнс. В тот же день представители Вашингтона и Баку подписали хартию о стратегическом партнерстве двух стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит Вэнса, заявил, что Азербайджан и Армения являются суверенными государствами и имеют право строить отношения с любыми странами, включая США.