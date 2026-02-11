«Просто поразительно»: в конгрессе США разгорелся неожиданный спор

Парламентарий на слушаниях в Конгрессе США безуспешно пытался выяснить у врача акушера-гинеколога «может ли мужчина забеременеть». Видеозапись диалога привел Telegram-канал Пул N3.

На кадрах, опубликованных каналом, разгорелся спор между сенатором Джошем Хоули и акушером-гинекологом и специалистом по репродуктивному планированию доктором Вермой.

«Доктор Верма, я не уверен, что правильно понял ваш ответ минуту назад. Вы считаете, что мужчины могут забеременеть?», - поинтересовался парламентарий.

В ответ врач пояснила, что «работает с пациентами с разной идентичностью», в том числе лечит людей, «которые не идентифицируют себя как женщины»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

«Могут ли мужчины забеременеть? Вы врач. Наука и доказательства должны направлять медицину. Давайте не превращать это заседание в фарс. Это вопрос с ответом «да» или «нет»», - заметил политик.

Он также отказался признавать аргументы врача, которая заметила, что сенатор просто «пытается упростить сложную тему» и «смешивает понятие «мужское» и «женское»».

«Это просто поразительно... Я не путаю эти понятия. Это две разные вещи. И если что, беременеют женщины, а не мужчины», - напомнил врачу-гинекологу Хоули.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при нем в стране будет только два пола: мужской и женский, и подписал соответствующий указ. Документ называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».

После чего Министерство образования США «настоятельно призвало» организации, курирующие спорт в средних и высших учебных заведениях, лишить званий и наград трансгендерных* спортсменов, выступавших в женских видах спорта.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.