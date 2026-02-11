Лидеры Евросоюза соберутся в Бельгии для обсуждения двух важных вопросов

Завтра, 12 февраля, лидеры стран Европейского союза соберутся в Бельгии для закрытого обсуждения стратегии экономического выживания в новой глобальной реальности. Как сообщает Reuters, основными темами саммита станут нарастающее технологическое и производственное отставание от Китая, а также нестабильность позиции США, превратившихся из надёжного партнёра в непредсказуемого союзника.

© Московский Комсомолец

В течение последних двадцати лет экономика ЕС стабильно уступала американской по темпам роста. Особенно остро эта проблема проявилась в сферах инноваций, цифровизации и искусственного интеллекта, где Европа так и не смогла создать глобальных чемпионов. Одновременно перед блоком стоят колоссальные финансовые вызовы: необходимость декарбонизации промышленности, переход к «зелёной» энергетике и укрепление обороноспособности на фоне внешних угроз.

Для поиска решений председатель Европейского совета Антониу Кошта пригласил глав государств в замок Алден Бисен XVI века. Формат неформального «ретрита» призван способствовать откровенному диалогу без жёстких протокольных рамок. Среди приглашённых экспертов — бывшие премьер-министры Италии Марио Драги и Энрико Летта, чьи прошлогодние доклады о конкурентоспособности единого рынка стали основой для нынешней дискуссии.

Но в Брюсселе сохраняется скептицизм. Аналитики, в частности старший научный сотрудник Bruegel Рейнхильде Веугелерс, опасаются, что интенсивный мозговой штурм не приведёт к конкретным решениям, а завершится лишь очередной «красивой декларацией».