Названы главные конкуренты Зеленского при проведении выборов на Украине

Возможными кандидатами на президентских выборах Украины могут стать действующий глава страны Владимир Зеленский, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Петр Порошенко, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин.

«Главным соперником Зеленского станет Залужный. Но, безусловно, участвовать будут и другие кандидаты. Это и старая гвардия в лице Порошенко, и, может быть, Кличко», — предположил политолог.

Кличко находится в достаточно сложных отношениях с Зеленским и может выступать в качестве оппозиционной силы, но, как считает Жарихин, шансов на победу у него не так много.

«Кличко — человек Германии. Но Германия в данном случае вряд ли сможет продвинуть своего кандидата из-за ситуации в отношениях с Великобританией, с США. Так что победить ему не удастся. Шансы есть у Залужного, но их меньше, чем у Зеленского. Несмотря на то что сейчас по опросам Зеленский несколько уступает экс-главкому, все будет зависеть от того, как проведут выборы, какими будут масштабы фальсификаций», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. При этом отмечалось, что Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа о проведении президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией до 15 мая.