Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией связано со страхом европейских элит оказаться за бортом сделки между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал в своей статье для Life.ru политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.

В конце 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «было бы полезно снова поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным. Он указал, что сейчас с президентом РФ общаются американцы, но европейцы также должны быть заинтересованы в возобновлении прямого диалога.

СМИ писали, что 3 февраля Москву посетил дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн. Сообщалось, что с ним провел встречу советник Путина Юрий Ушаков. При этом в Кремле отметили, что от властей других стран ЕС пока не поступало предложений восстановить контакты.

По мнению политолога Дмитрия Родионова, слова Эммануэля Макрона сложно воспринимать всерьез, так как он является «известным политическим эквилибристом».

«С другой стороны, Макрон в своем последнем заявлении просто назвал траву зеленой, а воду мокрой. Кто-то из здравомыслящих политиков (упоротые еврорусофобы не в счет) будет спорить с тем, что новую архитектуру безопасности в Европе невозможно строить без участия России? Едва ли. Это очевидные вещи», - отмечается в статье.

Примечательно и то, что почти одновременно с заявлением о России французский лидер обвинил президента США Дональда Трампа в стремлении расколоть Евросоюз и поставить его в зависимость от решений Вашингтона. Также в Европе все яснее понимают, что она может оказаться проигравшей стороной в конфликте на Украине, заметил Дмитрий Родионов.

Однако главным кошмаром для европейских элит, по его мнению, является перспектива того, что Москва все же сумеет договориться с Вашингтоном без их участия и учета их интересов. При этом «отыграть обратно» разрыв отношений с Россией ЕС будет весьма сложно.

«Можно взять и вернуть официальные отношения, но как вернуть доверие? А как они будут объяснять своим людям, которых четыре года зомбировали русофобией, дегуманизировали в их глазах все русское?», - заявил он.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. При этом министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский подчеркивал, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства, а выходцы из России жаловались на настоящую травлю в западных странах.