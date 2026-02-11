Действующий президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, так как все украинцы его ненавидят. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Даже если выборы будут под ракетами, бомбами и с полностью отключенной электроэнергией. Даже если [голосовать] в "Дие" (украинский аналог «Госуслуг» — прим. «Ленты.ру»). Даже если позволят голосовать людям, которые вошли в кому в 2021-м, а сейчас только выйдут — вы никогда не переизберетесь. Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса. Он также отметил, что украинцы мечтают о том, чтобы Зеленский никогда больше не оказался ни на одной должности.

Кроме того, Гончаренко отметил, что никаких выборов и референдума по территориям в мае не ожидается. По его словам, в Раде не идет никакой подготовки к принятию законопроекта, необходимого для таких решений.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. При этом отмечалось, что Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа о проведении президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией до 15 мая.

Кроме того, источники «РБК-Украина» в окружении Зеленского также опровергли подготовку к выборам. По словам собеседника издания, объявления о начале выборов не будет, пока их проведение не станет безопасным.