Новый военный план Европейского союза (ЕС) и Украины является объявлением войны Венгрии. Об этом на своей странице в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам главы венгерского правительства, официальное издание брюссельской элиты Politico опубликовало последний военный план Евросоюза и Украины — «план украинского лидера Владимира Зеленского из пяти пунктов». Он уточнил, что в Брюсселе решили, что Киев будет принят в Евросоюз уже в 2027 году.

«Этот новый план является открытым объявлением войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и полны решимости свергнуть венгерское правительство любыми необходимыми средствами», — написал он.

Премьер считает, что в Брюсселе хотят, чтобы оппозиционная партия «Тиса» пришла к власти в Венгрии, поскольку она не будет оказывать сопротивление.

Ранее политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Брюссель и Киев рассчитывают отстранить патриотическое венгерское правительство. Он отметил, что это необходимо ЕС для снятия венгерского вето на вступление Украины в объединение к 2027 году.