В окружении Зеленского оценили информацию о скором объявлении о выборах

В окружении президента Украины Владимира Зеленского опровергли согласие Банковой на проведение выборов до 15 мая при продолжающихся боевых действиях. По словам источника РБК-Украина, пока не будут обеспечены гарантии безопасности, объявлений о выборах не последует.

Ранее британская Financial Times сообщала, ссылаясь на источники, что Зеленский может объявить о президентских выборах и референдуме по урегулированию конфликта 24 февраля. По информации газеты, Украина начала планирование голосований, которые, как предполагалось, должны были пройти до 15 мая. Издание указывало, что решение о выборах якобы связано с давлением американской администрации с целью ускорить урегулирование конфликта.

Политолог раскрыл, когда Зеленский проведет выборы на Украине

Свою оценку ситуации представило украинское издание «Политика страны». Эксперты пришли к выводу, что на Банковой по-прежнему считают проведение выборов и референдума возможным лишь при наличии перемирия по линии фронта, то есть без вывода украинских войск из Донбасса. При этом Москва настаивает на обратном — именно вывод войск из региона рассматривается как ключевое условие прекращения огня.