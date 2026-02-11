Администрация Трампа убрала радужный флаг с национального памятника

Администрация Трампа сняла радужный флаг ЛГБТ* (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) с национального монумента Стоунуолл в Нью-Йорке, первого в Соединенных Штатах национального памятника в защиту прав ЛГБТ*, в соответствии с директивой, определяющей, какие флаги могут быть вывешены на территории национальных парков.

Согласно меморандуму Службы национальных парков (NPS), ведомство запрещает “негосударственные флаги и вымпелы”, которые не являются флагом США или флагом Министерства внутренних дел. Исполняющая обязанности директора NPS Джессика Боурон подписала директиву в январе, и в парках предусмотрены исключения для исторических флагов, военных флагов или флагов племен, признанных на федеральном уровне.

В феврале 2025 года NPS удалила ссылки на представителей секс-меньшинств со своей веб-страницы, посвященной памятнику Стоунуолл, который расположен на территории вокруг отеля Stonewall Inn в Гринвич-Виллидж.

Знаменитый гей-бар, как рассказывает CNN, широко известен в Америке как место зарождения современного движения за права ЛГБТ* в США: в 1969 году он стал местом полицейского рейда, который вызвал ожесточенную реакцию его посетителей и привел к многодневным протестам и стычкам между участниками беспорядков и полицией. Бывший президент Барак Обама установил здесь памятник в 2016 году во время своего второго президентского срока, напоминает CNN.

Местные лидеры раскритиковали действия администрации, а мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что он “возмущен” этим решением.

“Нью-Йорк - родина современного движения за права ЛГБТ*, и никакие акты стирания информации никогда не изменят или не заставят замолчать эту историю”, - отметил этот мэр-социалист в соцсети X.

Президент района Манхэттен Брэд Хойлман-Сигал сказал CNN:

“Это часть попытки администрации Трампа перестроить парковую службу таким образом, чтобы она соответствовала его правой базе поддержки, исключив группы меньшинств и ЛГБТ*”.

Хойлман-Сигал утверждает, что он работает над тем, чтобы как можно скорее снова поднять флаг на месте федерального памятника, несмотря на новые федеральные инструкции.

Лидер демократичнского меньшинства в Сенате от штата Нью-Йорк Чак Шумер назвал снятие флага “глубоко возмутительным”:

“Если я и знаю что-то об этой последней попытке переписать историю, усилить раскол и дискриминацию и стереть гордость нашего сообщества, так это то, что этот флаг вернется. Жители Нью—Йорка позаботятся об этом”.

Памятка NPS - это последнее действие в рамках масштабных усилий администрации Трампа по очистке культурных учреждений от материалов, противоречащих политическим указаниям президента, а также по удалению упоминаний о трансгендерах и небинарных людях в федеральных агентствах, указывает CNN Politics.

В начале своего второго президентского срока Трамп издал директиву о том, что федеральное правительство признает только два пола: мужской и женский. С тех пор агентства, включая Госдепартамент и CDC, сократили аббревиатуру “LGBTQ+”* до простого “ЛГБТ”*; стерли ссылки на транс-, квир- и интерсексуальных людей*; и удалили веб-страницы и наборы данных, относящиеся к этим группам.

Ранее CNN сообщал, что в октябре прошлого года директор ФБР Кэш Патель уволил давнего сотрудника бюро, который вывесил радужный флаг на своем рабочем месте во время прошлой работы. Уведомляя сотрудника об увольнении, Патель не упомянул конкретно этот флаг, но сказал, что агент-стажер был уволен в срочном порядке за “недальновидность” и “неуместную демонстрацию политической символики”, как ранее сообщили CNN источники.

* – международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.