Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил возможность продолжения переговоров с Ираном. Глава Белого дома отметил, что диалог с главой правительства еврейского государства прошел очень хорошо, между странами продолжаются прекрасные отношения.

Трамп добавил, что настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы понять, можно ли заключить сделку с Тегераном. Он отметил, что Вашингтон готов к любому развитию в отношениях Ирана и Израиля, включая отсутствие переговоров. Президент США также выразил надежду на то, что в Тегеране разумно подойдут к переговорам и проявят большую ответственность. Перед переговорами с Трампом Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

В ходе разговора глава израильского кабмина подписал соглашение о вступлении страны в состав "Совета мира". 25 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль на встречу с премьер-министром страны. Тема переговоров была сосредоточена на вопросе погранперехода "Рафах". Этот КПП является единственным переходом сектора Газа, который до начала конфликта не находился под контролем Израиля.