Защищавший русский язык латвийский депутат нашел прослушку у себя в машине

Депутат Рижской думы Алексей Росликов обнаружил у себя в автомобиле специальное оборудование для прослушки. Об этом во вторник, 10 февраля, он сообщил в своем Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

Политик выразил надежду, что устройство установили иностранные спецслужбы, а не латвийские. При этом он подчеркнул, что, говоря о такой возможности, скорее смеется.

— Я так понимаю, что сегодня прослушивать и отслеживать русскоговорящего политика — это вообще нормальная вещь, — высказался политик в публикации.

Позже Росликов рассказал, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов — они сказали ему ехать в Службу государственной безопасности Латвии, так как снять устройство якобы могут только они. Затем полицейские все-таки решили отключить систему самостоятельно.

5 июня во время заседания латвийского Сейма Росликов осудил притеснение русскоязычных граждан в стране и в завершение своего выступления по-русски заявил: «Русский язык — наш язык». В результате депутаты парламента проголосовали за его удаление из зала заседаний.