Глава МВД Португалии ушла в отставку из-за плохой погоды в стране

Министр внутренних дел Португалии Мария Лусия Амарал подала в отставку, и ее обязанности временно перейдут к правому премьер-министру Луишу Монтенегро, объявил во вторник вечером президент Португалии.

Уходящий глава государства Марселу Ребелу де Соуза принял отставку министра, согласно заявлению на сайте президента. Амарал "считала, что у нее нет личных и политических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей", говорится в заявлении, которое цитирует AFP. Министр подверглась критике из-за ситуации в стране, сложившейся в результате бури, которая обрушилась на Португалию. По португальским законам за локализацию стихийных бедствий и их предупреждение несет ответственность министерство внутренних дел страны.

"Отставка министра внутренних дел является доказательством того, что правительство провалилось в поиске ответа на эту чрезвычайную ситуацию", - прокомментировал это кадровое решение президента Португалии генеральный секретарь Социалистической партии Жозе Луис Карнейро в интервью СМИ.

Сильный ветер, сопровождавший шторм "Кристин", на прошлой неделе в Португалии унес жизни пяти человек и нанес значительный ущерб инфраструктуре страны. Пиренейский полуостров находится на передовой в борьбе с изменением климата в Европе и переживает все более продолжительные волны жары и выпадения сильных осадков, которые становятся все более частыми и интенсивными.

Ранее, в воскресенье, в ходе избирательной кампании португальцы избрали нового президента, умеренного социалиста Антониу Жозе Сегуру.