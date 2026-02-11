Что произошло в мире 11 февраля: ожесточенный бой Наполеона и резня в посольстве

11 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — ожесточенный бой Наполеона и резня в русском посольстве в Тегеране. Подробности — в материале «Рамблера».

Сражение при Монмирале

11 февраля 1814 года Наполеон разгромил русские и прусские войска в Монмирале. Союзники сражались с Наполеоном во Франции с января. 1 февраля Блюхер победил Наполеона под Ла-Ротьером, а 10 февраля — корпус Олсуфьева под Шампобером. Союзники объединились в Монмирале, где произошел ожесточенный бой у деревни Марше. Наполеон окружил четыре полка Сакена, что привело к отступлению русских с потерями около 3 тысяч и французов — около 2 тысяч человек. Союзники понесли значительные потери, но остались боеспособны.

Резня в посольстве

Резня в русском посольстве в Тегеране произошла 30 января (11 февраля) 1829 года. Толпа напала на посольство, убив всех его сотрудников и армянских беженцев. Среди погибших был писатель Александр Грибоедов. По показаниям персидских сановников, у посольства было около 100 тысяч человек. Конвой из 35 казаков оказал сопротивление, но погиб. Спасся лишь секретарь Мальцов. По записям Мальцова, погибло 38 человек в посольстве и 19 нападавших. Тело Грибоедова перевезли в Тифлис и захоронили на горе Мтацминда. Останки казаков похоронили в братской могиле в армянской церкви святого Татевоса в Тегеране.

Зимние Олимпийские игры 1928

II зимние Олимпийские игры прошли в Санкт-Морице (Швейцария) с 11 по 19 февраля 1928 года. 11 февраля на катке «Бадрутц Парк» Эдмунд Шультес, президент Швейцарии, торжественно открыл игры. Соревнования включали бобслей, лыжные виды спорта, скелетон, скоростной бег на коньках, фигурное катание и хоккей с шайбой.

Разрешение Петром I продажи табака в Российской империи

11 февраля 1697 года Петр I снял запрет на продажу табака в Российской империи, который действовал с 1634 года. Тогда за торговлю табаком грозила смертная казнь. Новый указ разрешал продавать табак «открыто в светлицах при кабаках». В 1705 году появилась «казенная табачная продажа», а в 1716 году в Петербурге и Ахтырке начали работать табачные фабрики.

Премьера фильма «Москва слезам не верит»

Фильм «Москва слезам не верит», снятый Владимиром Меньшовым, был впервые показан 11 февраля 1980 года. Уже 31 марта 1981 года картина была удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Таким образом, она стала одной из четырех отечественных лент, получивших эту награду: «Война и мир» (1969), «Дерсу Узала» (1976) и «Утомленные солнцем» (1995).