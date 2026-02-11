Зеленский может объявить о президентских выборах и референдуме

Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума по вопросам урегулирования конфликта на Украине уже 24 февраля, сообщили СМИ.

Как пишет The Financial Times, инициатива обсуждается на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые настаивают на скорейшем завершении конфликта весной, передает ТАСС.

Неназванный западный чиновник заявил, что у украинцев имеется «твердое убеждение, что все эти мероприятия должны быть связаны с переизбранием Зеленского».

По информации FT, Киев начал планировать проведение сразу двух голосований – президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Ожидается, что оба голосования могут пройти до 15 мая.

Ранее Guardian сообщила, что в 2026 году для Владимира Зеленского заготовлены немалые трудности из-за необходимости проведения выборов и сложной ситуации на фронте и в настроениях солдат ВСУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения выборов на Украине.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.