В Германии сообщили о нежелании Украины спешить к миру

Киев не заинтересован в скором мирном урегулировании и рассчитывает переждать зимний период. Об этом заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, в Киеве считают, что на текущем этапе соглашение о мире якобы не отвечает интересам Украины. Расчет, как отметил журналист, делается на то, чтобы пройти сложный зимний период и затем изменить ситуацию.

Ваннер добавил, что среди представителей украинских властей немало сторонников жесткой линии. По его оценке, они выступают за продолжение конфронтации с Россией и делают резкие заявления.

При этом корреспондент подчеркнул, что не стоит торопиться с выводами и необходимо осторожно относиться к публичным заявлениям сторон.