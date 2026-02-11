Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В НАТО пожаловались на уязвимость ПВО альянса перед российскими дронами

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что Россия поняла слабость системы ПВО альянса. По его словам, РФ способна противодействовать ей при помощи беспилотников, пишет РИА Новости.

"Россия поняла слабые места нашей интегрированной противовоздушной обороны. Мы построили систему, рассчитанную на поражение самолетов. Поэтому стоимость ракеты была оправданной за (сбитый - ред.) самолет, а количество ракет соответствовало количеству самолетов сегодня. А теперь они просто переполняют нижний эшелон (ПВО - ред.) массово произведенными беспилотниками", - сказал Вандье во время выступления перед журналистами в Вашингтоне.

В Норвегии обратились с необычным предложением к России

Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Королевство предлагает создать России горячую линию по линии военных ведомств. По его словам, это нужно, чтобы избежать недопонимания и эскалации в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

"Он (Кристофферсен. — Прим. Ред.) рекомендовал создать горячую линию по линии военных между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации, основанной на недопонимании", — говорится в публикации.

Главнокомандующий отметил, что Норвегия и Россия по-прежнему поддерживают некоторые прямые контакты в связи с поисково-спасательными операциями в Баренцевом море.

Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанинским крылом Запада

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп борется с сатанинским* (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) крылом либерального Запада, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию спецпосланника президента РФ в соцсети X. Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию конгрессвумен Анны Паулины Луны о Трампе.

"Трамп борется с сатанинским* крылом либерального Запада", - написал глава РФПИ.

Отмечается, что так Дмитриев ответил на публикацию конгрессвумен Анны Паулины Луны, заявившей, что Трамп "не играл в игру" скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, а помогал разоблачить ее.

Слова Лаврова об Украине вызвали переполох в США

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова. Он отметил, что министр иностранных дел прав, заявляя о желании Запада продолжать эскалацию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир YouTube-канала Rachel Blevins.

"Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал", — сказал эксперт.

Дэвис напомнил, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед украинским парламентом, пообещал всестороннюю военную поддержку киевского режима.

Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в отношении него и членов его семьи готовилась новая попытка покушения. По этой причине глава государства был вынужден изменить маршрут передвижения и меры безопасности, пишет РИА Новости.

"Утром я не приземлился там, где должен был, потому что по вертолету собирались стрелять. Там находились и мои дети", - заявил Петро во время выступления на мероприятии, которое транслировало в соцсетях правительство страны.

По словам главы государства, президентскому вертолету пришлось на несколько часов изменить маршрут. Как утверждает Петро, угроза была реальной и сохранялась на нескольких этапах его передвижения.

