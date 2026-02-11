Предсказана судьба референдума по территориям на Украине

Действующая администрация Украины вряд ли проведет референдум по территориальному вопросу объективно, но общественное мнение, скорее всего, согласится на уступки, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что вопрос референдума открытый, здесь говорить об определенности рановато, но в целом, я не думаю, что организаторы этого референдума думают получить какие-то открытые и прозрачные результаты. Если будет его проводить действующий офис президента, то ожидать, что мы увидим какие-то репрезентативные данные, отражающие общественное мнение, довольно сложно», — сказал Асафов.

Однако, если ситуация изменится, то общественное мнение на Украине, скорее всего, поддержит окончание конфликта и уступит Донбасс, добавил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что по территориальному вопросу решение должен принимать украинский народ в ходе голосования. По его мнению, голосование может проходить в формате выборов или референдума.