Одесса является исторически русским городом. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что в Одессе все говорят по-русски.

То же самое касается и другого города, который пока находится под контролем Киева. Речь идет о Харькове.

Макгрегор считает, что российская армия может освободить эти два крупных города-миллионника. Более того, при желании ВС РФ могут дойти и до Киева, чтобы поставить точку в спецоперации на фоне краха ВСУ.

