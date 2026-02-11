НАТО предрекли превращение в европейский проект

США планируют превратить Североатлантический альянс (НАТО) в европейский проект и со временем передать большую часть военных баз и коорданационных пунктов под контроль союзников, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник Неаполе, Италия, и Норфолке, Вирджиния — европейским офицерам.

«Американское военное присутствие в Европе уже сокращается. (…) Многие европейские страны, та же Германия, Италия, готовятся к тому, что американцы будут свои контингенты сокращать. Все-таки американские вооруженные силы ограничены по численности, по своим возможностям, и им приходится выбирать для себя приоритетные направления, Европа к ним не относится», — сказал Дудаков.

Командование частью штабов НАТО передали от США Европе

В рамках сокращения военного присутствия в Европе США будут отдавать под контроль НАТО штабы, в которых происходит координация действий альянса, и военные базы. Однако уход из Европы будет постепенным и частично присутствие в регионе сохранится, уточнил политолог. По его мнению, численность вооруженного контингента при этом сократится со 100 тысяч до 50-60 тысяч человек.

«Конечно, будут требовать от альянса проявлять большую самостоятельность. (…) НАТО превращается в большей степени в европейский проект — европейцы будут им заведовать. Возможно, что в будущем позицию главнокомандующего объединенными силами НАТО американцы тоже передадут либо французским, либо британским генералам», — считает Дудаков.

Он предположил, что американцы планируют работать вне рамок альянса, а от европейцев будут требовать повышения их военных трат.

В конце 2025 года бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп намерен сократить американское военное присутствие в Европе. Он объяснил, что Трамп хочет сократить присутствие США в Европе, поскольку не видит угрозы для этих стран со стороны России. По словам военного, Вашингтон уже начал вывод войск: в частности, США сворачивают контингенты в Румынии и Болгарии. В дальнейшем Соединенные Штаты выведут оставшиеся подразделения.