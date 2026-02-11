Киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала заявил, что восстановить Украину после завершения конфликта не получится. Он заподозрил США и Европу в желании помешать строительству новой Украины в будущем.

© Лента.ру

Эксперт допустил, что потенциально в восстановлении страны мог бы поучаствовать Китай, однако такой ситуации не допустят западные союзники.

«Потому что США будут против, и Европа будет против. Все заинтересованы сохранить Украину в качестве прачечной европейских и американских денег, потому что офшор — это слишком цивильное название и более правовой статус», — выразил мнение Бортник.

На Украине заявили о больших проблемах для Киева в преддверии выборов в Конгресс США

Он добавил, что восстановление страны уже невозможно, разрушена энергетика, порты, мосты. Для того, чтобы сделать жизнь населения терпимой, требуется как минимум 25 миллиардов долларов, добавил политолог. При этом речь не идет о процветании страны, лишь о наборе базовых потребностей граждан.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, потому что это «дело принципа». Он также добавил, что решение любой страны о признании регионов российскими будет «юридически недействительным».