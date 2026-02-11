В США приближаются выборы в Конгресс, и есть риск, что американский лидер Дональд Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев потеряет интерес к украинскому конфликту, что обернется большими проблемами для Киева. На это указал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka.

«Если они будут видеть, что этот кейс им не приносит электорального плюса, они его будут откладывать до лучших времен — а для нас это большая проблема», — опасается Разумков.

Он пояснил, что сейчас вся военная поддержка Киева базируется на оружии из США, которое покупает Европа, а затем передает Украине. Если Трамп перестанет уделять украинскому кризису внимание, то это сильно скажется на финансовой и военной поддержке.

Депутат также напомнил, что недавно Киев уже столкнулся с тем, что у военных не было ракет Patriot.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин указал на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нет никакого дела ни до граждан страны, ни до ее территорий.