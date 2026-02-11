Президент страны ЕС высказался за восстановление отношений с Россией

Финский президент Александр Стубб выступил за восстановление отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle, освещавшая встречу Стубба с журналистами во вторник, 10 февраля.

По его словам, в ЕС уже давно говорят о том, что в какой-то момент «можно будет установить связь в РФ на более высоком уровне». При этом после урегулирования украинского кризиса отношения должны быть «тем или иным образом восстановлены», отметил Стубб.

“В какой-то момент отношения между Финляндией и Россией восстановятся. Эти отношения уже не будут прежними, но факт в том, что Россия - наш сосед, и в какой-то момент мы восстановим отношения. Практически, спокойно и сдержанно”, - заявил Стубб.

Стубб назвал шумом заявления о возможной агрессии России против НАТО

При этом он указал, что сейчас отношения с Москвой поддерживаются через министерства иностранных дел и посольства. Также Стубб сообщил, что обсуждал вопрос отношений с Россией с французским лидером Эммануэлем Макроном после визита в Москву его советника. По его словам, главы стран ЕС вместе “координируют вопросы касательно того, кто и как контактирует с Россией”.

