СМИ сообщили о предстоящей смене посла Германии в России

Spiegel: новым послом Германии в России станет Клеменс фон Гётце
Клеменс фон Гётце заменит Александера Ламбсдорфа на посту главы дипломатического представительства ФРГ в России. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
По сведениям источников издания в федеральном правительстве, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль проводит плановую ротацию ряда послов. В соответствии с ней Ламбсдорф, возглавляющий дипмиссию в Москве с августа 2023 года, станет послом в Израиле. Его место займет фон Гётце, сейчас представляющий ФРГ в Мексике.
Журнал отмечает, что фон Гётце является очень опытным дипломатом. Ранее он возглавлял германские посольства в Израиле, Китае и Японии.
6 февраля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз всегда готов к переговорам с Россией, однако намерен проводить их без создания параллельных каналов связи.
15 января Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду на то, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.
