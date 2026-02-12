Конгрессмен обнародовал шокирующие цифры упоминаний Трампа в файлах Эпштейна

Демократ Джейми Раскин, получивший доступ к неотредактированным файлам Джеффри Эпштейна, заявил, что имя президента США Дональда Трампа упоминается в них более миллиона раз. Хотя сам по себе факт упоминаний не свидетельствует о правонарушениях, находка ставит под сомнение прежние заявления Трампа о полном разрыве с финансистом. В Министерстве юстиции настаивают, что ничего не скрывают.

Новая порция скандальных откровений вокруг архива Джеффри Эпштейна грозит стать серьёзным испытанием для администрации Дональда Трампа. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, получивший доступ к неотредактированным версиям документов в штаб-квартире Министерства юстиции, сделал заявление, способное перевернуть прежние представления о степени вовлечённости действующего президента в орбиту осуждённого финансиста. По словам Раскина, простой поиск по ключевым словам «Трамп», «Дональд» и «Дон» выдал более миллиона результатов.

«Имя Трампа встречается более миллиона раз, — отмечает конгрессмен. — Так что это повсюду».

Разумеется, Раскин оговорился, что не может гарантировать, что каждое упоминание относится именно к Дональду Трампу, а не к какому-либо другому однофамильцу, однако масштаб цифры поражает воображение, особенно на фоне отредактированной версии, где имя президента фигурировало около 5300 раз.

Одновременно с этим республиканец Томас Мэсси и демократ Ро Ханна, более года добивавшиеся обнародования материалов, сообщили, что в документах фигурирует лицо, занимавшее «довольно высокий пост в иностранном правительстве», а также «хорошо известный генеральный директор в отставке». Оба политика потребовали от Минюста отменить редактуру, скрывающую эти имена. Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш парировал обвинения, заявив, что ведомство защищает в первую очередь имена жертв, а также отметил, что, например, имя Леса Векснера и так фигурирует в файлах тысячи раз, поэтому удаление его из одного конкретного документа ничего не меняет.

Однако наиболее интригующим оказалось содержание одного из неотредактированных электронных писем, на которое указал Раскин. Документ содержит переписку адвокатов Эпштейна и Трампа. Согласно интерпретации конгрессмена, юристы осужденного педофила цитировали слова будущего президента о том, что хотя Эпштейн не стал членом клуба Мар-а-Лаго, он был гостем и его «никогда не просили уйти».

Это прямо противоречит неоднократным публичным заявлениям самого Трампа, который утверждал, что выгнал преступника из своего заведения в середине 2000-х годов, назвав его «подонком». Раскин назвал редактуру этого отрывка «непостижимой». В другом документе, напротив, приводится телефонный звонок Трампа в полицию Палм-Бич после ареста Эпштейна, где он якобы сказал: «Слава богу, что его остановили», добавив, что «все знают, чем он занимался». Сам президент продолжает отрицать какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.