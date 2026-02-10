Пашинян высказался о попытках Армении нанести вред России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть страну в логику действий против России. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это исключено. Никто не может, даже если попытается, хотя таких попыток и не было, втянуть нас в логику действий против России», — заявил он.

Пашинян раскрыл подробности о сотрудничестве Армении и США

Пашинян отметил, что Армения не будет бороться или спорить с Россией, поскольку Ереван ценит существующие отношения.

Ранее стало известно, что целью Армении является членство в Евросоюзе, как заявил Пашинян.