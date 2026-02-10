В США объяснили, почему Вэнс удалил запись о геноциде армян

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в соцсетях, а затем быстро удалил запись, в которой дважды использовал формулировку «геноцид армян». Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, накануне видный американский чиновник вместе с супругой Ушей Вэнс посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване, посвященный жертвам геноцида армян в Османской империи.

После визита на официальной странице Вэнса в соцсетях появилась публикация, в которой говорилось, что вице-президент и вторая леди «присутствовали на церемонии возложения венков к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года».

Через некоторое время пост был удален, в дальнейшем появилась публикация, в которой сообщалось о визите, но не приводились никакие подробности.

Действия американской стороны вызвали бурную дискуссию в соцсетях и массмедиа.

Представитель администрации заявил, что пост был опубликован по ошибке одним из сотрудников. Он добавил, что аккаунтом управляет персонал, страница предназначена для публикации фотографий и видео, сделанных на мероприятиях с участием вице-президента.

Автор статьи напомнил, что в апреле 2021 года США при бывшем президенте Джо Байдене официально признали геноцид армян — глава государства использовал этот термин во время одного из публичных выступлений.