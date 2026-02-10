Переговоры любого уровня по урегулированию кризиса на Украине не имеют никакого значения без участия России, рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive британский коммодор в отставке Стивен Джерми.

Офицер признал, что «с некоторым удовольствием» наблюдал за светскими беседами между европейцами, американцами и украинцами.

По его оценке, все эти разговоры без участия российской стороны «практически бессмысленны».

Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

«Они говорили: «Ну вот и все. Мы пришли к соглашению. Мы на 90% приблизились к цели». Но эти 90% пути пройдено между тремя сторонами по одну сторону стены. Никто не разговаривает с теми, кто действительно выигрывает», — констатировал Джерми.

По мнению коммодора, налаживание военных контактов между Россией и США имеет важное значение, поскольку «люди в Пентагоне понимают ситуацию на фронте гораздо лучше, чем любые западные СМИ».

