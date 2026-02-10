В ЕС оценили влияние санкций на ход украинского конфликта

Европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине, Россия его выигрывает.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Скоро будет 20-й пакет [санкций], но в военном плане очевидно, что этот конфликт выигрывает Россия», — говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявил, что отправка Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны, инициированная предыдущим правительством, оставила страну без защиты. По его словам, безопасность неба над Словакией теперь обеспечивают венгерские, польские и чешские самолеты.