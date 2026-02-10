Стало известно, что может войти в 20-й пакет антироссийских санкций

В СМИ появились подробности будущего 20-го пакета антироссийских санкций от Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

Согласно данным источника, в 20-й пакет антироссийских санкций войдут ограничения против 29 человек. К ним относится глава FIDE Аркадий Дворкович и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Кроме того, Евросоюз также планирует ввести санкции против бывшего главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Отмечается, что включение в санкционный список означает запрет на поездки на территорию Евросоюза и блокировку активов в европейских банках.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет ввести санкции против Тимати и продюсера Игоря Солонина.