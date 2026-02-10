Трамп заявил о возможной отправке второй авианосной группы в сторону Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность направления второй авианосной группы в сторону Ирана, сообщает издание Axios.

По данным журналистов, Трамп заявил о том, что Иран действительно заинтересован в заключении сделки, но в противном случае США готовы пойти на очень жесткие меры – в частности, в сторону Ирана уже отправляется армада и, возможно, будет направлена еще одна.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее стало известно, что США поставят Азербайджану новые катера для "защиты" территориальных вод.