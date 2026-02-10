Стармер жестко ответил на призывы покинуть пост

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что останется лидером правящей партии лейбористов до следующих выборов, передает телеканал Sky News.

Ранее лидер шотландского отделения Лейбористской партии Анас Сарвар призвал британского премьера покинуть пост главы правительства и лидера партии. Он заявил, что руководители на Даунинг-стрит должны поменяться.

Журналисты спросили главу кабмина, планирует ли он, на фоне призывов со стороны видных политиков, остаться на своем посту.

Дмитриев: все покидают тонущий корабль Стармера

«Да, я намерен это сделать. У меня пятилетний мандат на осуществление перемен. Я намерен остаться и заниматься тем, для чего меня избрали, а именно осуществлением перемен», — ответил Стармер.

Ранее премьер сообщил, что не покинет свой пост из-за скандала с файлами Джеффри Эпштейна, скандально известного американского финансиста.

«Мы обязаны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что так и есть. С этой точки мы пойдем вперед, пойдем с уверенностью, продолжая менять нашу страну», — подчеркнул Стармер.

Ранее сообщалось, что французские общественники неоднократно призывали уйти в отставку президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава государства заявил в ответ на призывы, что не покинет пост до истечения срока полномочий.